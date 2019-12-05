BİST108.4350,68EURO6,390,34USD5,760,17ALTIN273,180,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek
    ABONE OL
    05.12.2019 - 08:57 | | AA

    Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek

    Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.

    Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

    Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.

    Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini dilekçe verdiği il-ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 27 Aralık 2019 olarak belirlendi.

    Yetiştiricilere, organik arıcılık destek ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

    Ödeme planı, başvuru yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben bakanlık tarafından belirlenecek. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve bakanlık tarafından ilgili talimatların bankaya gönderilmesinden sonra başlanacak.

    Tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

      EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

      Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

      Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

      Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

      Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

      Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

      Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

      Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

      Sıradaki Haber