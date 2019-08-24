Otel bulamayan ev tuttu

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, otellerin bu yaz yüzde 100 doluluğa ulaşmasının tatil evlerine ilgiyi daha da artırdığını belirterek, tatil evlerinin otellere göre oldukça ucuz olduğunu söyledi. Özsoy, Anadolu’dan gelen kalabalık aileler için evlerin çok daha uygun ve avantajlı olduğunu kaydederek, “İlçede yaklaşık 3-4 bin ev var. Bu evler daha çok rezidans ve apartman şeklinde havuzlu daireler. En çok da bunlar tercih ediliyor” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Başkanı Burhan Sili ise tatil evlerinin kontrolsüz gelişiminden korktuklarını söyledi. Hükümetin bu evleri vergilendirmesiyle rahatladıklarını vurgulayan Sili, sahillerde turistlerin talep ettiği bölgelerde ikinci konutların hızlı şekilde geliştiğini belirtti.