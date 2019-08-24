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    HaberlerEkonomiOtel bulamayan ev tuttu
    24.08.2019 - 08:31| EKONOMİ SERVİSİ

    Otel bulamayan ev tuttu

    Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’nın Alanya ilçesinde oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilcilerin alternatifi ise tatil evleri oldu.

    Otel bulamayan ev tuttu

    Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, otellerin bu yaz yüzde 100 doluluğa ulaşmasının tatil evlerine ilgiyi daha da artırdığını belirterek, tatil evlerinin otellere göre oldukça ucuz olduğunu söyledi.  Özsoy, Anadolu’dan gelen kalabalık aileler için evlerin çok daha uygun ve avantajlı olduğunu kaydederek, “İlçede yaklaşık 3-4 bin ev var. Bu evler daha çok rezidans ve apartman şeklinde havuzlu daireler. En çok da bunlar tercih  ediliyor” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Başkanı Burhan Sili ise tatil evlerinin kontrolsüz gelişiminden korktuklarını söyledi. Hükümetin bu evleri vergilendirmesiyle rahatladıklarını vurgulayan Sili, sahillerde turistlerin talep ettiği bölgelerde ikinci konutların hızlı şekilde geliştiğini belirtti.

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