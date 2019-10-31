Otizmli çocuklar için maraton koşacaklar

Aralarında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ve Garanti Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan’ın da bulunduğu koşu ekibinin avatarları da, bilgisayar oyunu Minecraft’da eş zamanlı olarak Tohum Otizm Vakfı için koşacak.



Nisan ayında Minecraft içinde özel bir server’a okulunun birebir modelini kuran Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu’nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve koşu parkurunu da oyun içinde inşa etti. Garanti Yatırım koşu kulübü üyeleri için hazırlanan avatarlar hazırlanan bu parkurda adımlarını otizmli çocuklar için atacak. ’Farklı bir Koşu’ konsepti ile oyun içine parkur yerleştiren bu iş birliği bir ilke imza atarken, oyun sırasında da dijital tarafta bağış toplanabilecek. Garanti Yatırım, Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile bugüne kadar Batman, Artvin, İstanbul, Mardin, Muş, Van ve Ardahan illerinde toplam 10 sınıf açarak birçok otizmli çocuğun hayatına dokundu.