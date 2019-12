Otobüste alman usulü!

Otobüs taşımacılığının köklü kuruluşlarından Kamil Koç’un Almanya merkezli Flixmobility GmbH’ye satılmasıyla otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değişmeye başladı.



Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veren ve milyonlarca yolcu taşıyan şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.



Firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor. ‘Uygun fiyatlı’ taşımacılık konusunda öne çıkan firma, Avrupa ve Amerika’da uyguladığı sistemi bu şekilde Türkiye’ye getirmiş oldu. Bu kapsamda diğer otobüs firmaları da, maliyetlerle rekabet edebilmek için aynı sistemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak. Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, ‘numarasız bilet’ satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.









Merkezden taşıma



Yeni sistem ile otobüs firmalarının ilçelere yayılan servis taşımacılığı da köklü değişime uğrayacak. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelere başladıklarını bildirdi. Özcan, şunları söyledi:



“Servis terminallerinin kaldırılması konusunu daha önce görüşüyorduk. Ancak o zaman buna tek karşı çıkan Kamil Koç olmuştu. Biz de planları rafa kaldırmıştık. Şimdi gelinen noktada onlar uygulamak istiyor. Yolcu için de daha faydalı; ilçelerde otobüs servis bölgelerine her şirketin her aracı girip çıkınca trafiğin bile sonu gelmiyor.



Tıpkı İstanbul Havalimanı gibi toplu taşıma merkezleri oluşturulsun istiyoruz. Oradan yapılacak toplu taşıma ile yolcu otogara gelebilecek. Her yolcu aynı otobüse binecek. Belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Mesela İspark’larda ufak yerler verilebilir, otobüsler buradan kalkar.”



‘Yolluk hazırlayın’



‘Otobüsçülüğün geleceği karıştı’ diyen Birol Özcan, yolculara; eskiden daha fazla tercih edilen ‘yolluk’ yiyecek hazırlamasını öneriyor! İkramları daha önce de kaldırmak istediklerini belirten Özcan, “Eskiden nasıl yanımıza yolluk alırdık, işte öyle. Otobüs 200 kilometrede bir duracak, yolcu ihtiyacını giderecek. Yoluna göre 2, 3 şoför olacak. Hepsi bu” ifadelerini kullandı.



Kim, nereye oturursa...



Otobüs taşımacılığında diğer firmaların da benzer uygulamalara gideceğini anlatan Özcan, şöyle devam etti:



“Bir yere otobüs bileti 100 lira ise yasaya göre bunu ancak yüzde 30 indirebilirsiniz. Şimdi daha fazla indirim için başvuru yapılabilir. Çünkü maliyetler azalıyor. Ancak Anadolu’da sadece bir şehre hizmet veren otobüsler var. 100 liraya bilet satınca bunun yüzde 20’si komisyon, 20 lirası servis, muavin vs ücreti. Bunu herkes karşılayamayacağı için artık herkes aynı sisteme gidecek. Mesela ileride yolcusu çok olan yerlerde koltuk numaraları da kaldırılabilir. Kim gelir, nereye oturursa.”



Önce Trakya, sonra Karadeniz



Büyük İstanbul Otogarı’nın (Esenler Otogarı) ilk açıldığında 600’ün üzerinde otobüs firması bulunduğunu kaydeden Birol Özcan, yakın zamanda bu sayının 340’lara; şimdi ise 327’ye düştüğünü ifade etti.



Şehirlerarası çalışan 8 bin 500 otobüs bulunduğunu anlatan Özcan, bu sayısının ise 6 bin 500’e indiğini belirtti. Özcan, “Tabii korsan taşımacılık devam ediyor. 1000-1500 otobüs de bu şekilde var. Otobüs taşımacılığı ile yıllık 200 milyona yakın kişiye hizmet veriliyor. En yoğun hatlar olarak sırasıyla; Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu öne çıkıyor” dedi.