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    HaberlerEkonomiOtogarda dönüş yoğunluğu sürüyor
    18.08.2019 - 12:58| DHA

    Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

    Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor.

    Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

    İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde otobüs kuyrukları oluştu.

    İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf  kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi.

    Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" dedi.

    Otogarda dönüş yoğunluğu sürüyor

    Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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