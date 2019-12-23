Otomotiv 2020’ye iyimser bakıyor

Türkiye’de otomotiv pazarının, Aralık ayındaki satışlarla birlikte 500 binin az da olsa altında kalması öngörülürken, bu tablonun, 2020’de daha iyimser olması bekleniyor. Nitekim otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, gelecek yıl kıpırdanma olacağı konusunda neredeyse hemfikir.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “2018 ve 2019 yıllarına bakıldığında, pazarın, olması gerekenden çok uzakta bulunduğuna dikkat çekerken, “Yine de olumlu bakıyoruz resme... Yılın bitmesine iki hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız” dedi. Bu rakamın, 2017’ye göre pazarın yarı yarıya düşmesi anlamına geldiğini kaydeden Yenigün, “2020 yılında bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir” ifadesini kullandı.

Yenigün, ihracat tarafında işlerin daha iyi gittiğini vurgularken, “Ancak orada da Avrupa’da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerin etkisiyle işler bir miktar açılsa bile, hala durağanlık var... Bütün bunları izliyoruz ama tabii yapabileceklerimiz sınırlı, Türkiye’deki iç pazarın düzelmesi lazım... Gelecekle ilgili planlarımızı, projelerimizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak” dedi. Devletin sektörü canlandırmak için bazı önlemler aldığını ancak bunların geçici olduğunu, sisteme çok da fayda sağlamadığını anlatan Yenigün, “Belli bir dönem ÖTV-KDV, belli bir dönem faiz, belli bir dönem başka bir destek oluyor. Ama bunların süreklilik arz etmesi gerekiyor...” dedi.

Faiz faktörü

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu da, hurda teşviki, ÖTV ve KDV teşviklerinin yanı sıra kamu bankalarının faiz desteğinin satışlardaki daralmayı belli bir ölçüde daralttığını hatırlatırken, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin, sektör olarak geleceğe dair ümitlerini yeşerttiğini söyledi. Bu yılın 480 bin civarındaki satış adetleriyle kapanmasını beklediklerini anlatan Şahsuvaroğlu, “Geçen yıla oranla yüzde 22-23’lük düşüş var. Eğer yerinde ve zamanında müdahaleler yapılmasaydı bu düşüş yüzde 40’ın üzerinde olacaktı... 2019, birbirimizi dinleyip, birbirimizi anlayarak birlikte yavaş yavaş ekonomik bunalımdan çıktığımız bir yıl olarak tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.

2020 yılına ait beklentilerinin, kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49’luk faiz kampanyasının sürmesiyle satışların 600 bin adetleri görmesi yönünde olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, “Otomobil alımında kredi kullanım oranının yüksekliği, faiz oranlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yüksek mevduat faizinin de yüzde 10’ların altına düşmesi ticaretin cazibesini artıracak, yeni istihdamlar yaratacak ve yeni yatırımların önünü açacaktır” dedi.

‘Vergiye yeni formül gerek’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün bir dizi sıkıntı yaşamaması için yıllık minimum satış rakamının 600 bin seviyelerinin altına inmemesi gerektiğini söyledi. Otomobil satışlarını kur ve kredi faiz oranlarının etkilediğini kaydeden Bozkurt, özellikle kredi faiz oranlarının yüzde 1’ler ve altında olmasının tüketiciler açısından cazip bir ortam yarattığını hatırlattı.

Vergilendirme sisteminin de konuşulması gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Tüm dünyadaki sistemler incelenip, otomotivin 5-10 yıl içinde gideceği yöne bakılarak bir vergi sistemi ortaya konulmalı. Akademik çalışmalar yapılarak, örnekler incelenerek, hepsi belli formüllere dayandırılarak en adil sistemin getirilmesi mümkün” dedi.

Forester hibrit seçenekle de iddialı

Tamamen yenilenen Subaru’nun uzun soluklu modeli Forester, 5. nesli ve hibrit seçeneğiyle Türkiye’de satılmaya başlandı. Yeni Forester 2.0i e-Boxer’ın başlangıç fiyatı, lansmana özel 389 bin 880 TL. Aracın en üst versiyonu ise 436 bin 528 TL’lik anahtar teslim fiyatına sahip.

Forester, bu kez Subaru’nun iki temel teknolojisi olan Boxer Motor ve Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’ni (SAWD) hibrit teknolojiyle birlikte sunuyor. Bu araçta 2.0 lt (150 PS) benzinli motor, 13 PS’lik elektrikli motor ile birlikte sunuluyor. Elektrik motoru, yüzde 80’i yenilenmiş Lineartronic otomatik şanzımanla entegre şekilde tasarlanmış. Subaru “e-Boxer” sistemi, 2.0 lt benzinli motorle elektrik motoru arasındaki güç dağılımını sürüş koşullarına uygun şekilde ayarlayıp, 3 sürüş modundan birini etkinleştiriyor. Bu modlarsa “sadece benzinli”, “sadece elektrikli (EV)” ve “elektrikli motoru destekli sürüş” şeklinde... e-Boxer, şehir içi dur/kalk trafikte ve sürücünün kullanım koşullarına göre ortalama yakıt tüketimini 2.0 lt benzinli versiyona kıyasla yüzde 10-15 oranında iyileştirebiliyor.

Yeni nesil hibrit Forester’da “EyeSight” Önleyici Güvenlik Sistemi, standart bulunuyor. Subaru Arka Araç Tespit Sistemi’ne (SRVD) ek olarak Arka Çarpışma Önleyici Frenleme ve Yan Görüş Kamerası sayesinde güvenlik ve sürüş konforunda üst seviyeye ulaşılıyor. 5 sürücüye kadar kişisel koltuk pozisyonu, klima, ayna ayarı ve yakıt tüketimi verilerini hafızasına kaydedebilen ve “Sürücü Dikkat Uyarısı”nı da içeren Yüz Tanıma Teknolojisi, yine standart.

E-Serisi’ne beklenen dizel

Mercedes’in E-Serisi, Ocak ayından itibaren Türkiye’de yeni 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle satılmaya başlanacak. “Exclusive” ve “AMG” olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunulacak E 200 d versiyonunun, 491 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satılması planlanıyor. Dört silindirli dizel motor, bir dizi önlem sayesinde daha düşük gürültü seviyesi ve olağanüstü titreşim konforu sağlıyor. E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar, ECO Start-Stop özelliğine sahip. Dolayısıyla bu araçta da aynı sistem bulunacak. 160 HP’lik güce sahip araçta, 9 ileri otomatik şanzıman yer alırken, fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 4.7 litre tüketiyor.

Yeni Corsa’ya Autobest ödülü

Dünya tanıtımı geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılan yeni nesil Opel Corsa, “Avrupa’da Satın Alması En Mantıklı Otomobil” ödülüne sahip oldu. Corsa, bu ödülü üçüncü kez, farklı nesilleriyle almayı başararak bir rekora da imza atmış oldu.

İlk kez içten yanmalı motor seçeneğinin yanı sıra, tamamen elektrikli versiyonu “Corsa-e” ile de Avrupa yollarına çıkan Corsa, 31 farklı ülkeden uluslararası gazetecilerin oluşturduğu jüri tarafından birinci seçildi.

Alman üretici, 2007’de 4. ve 2015 yılında da 5. nesil Corsa ile, geçen yıl ise Combo ile Autobest’te zafere ulaşmıştı.