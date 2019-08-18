Otomotivde ABD, Hollanda dopingi

Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda’ya yüzde 131 artışla 146,2 milyon, ABD’ye yüzde 55 yükselişle 138,3 milyon dolar ihracat artışı yaşandı. ABD’ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100’e ulaşan yükselişler etkili oldu.