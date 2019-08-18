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    HaberlerEkonomiOtomotivde ABD, Hollanda dopingi
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Otomotivde ABD, Hollanda dopingi

    Türk otomotiv sektöründe, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolar dış satışla 2019’da şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

    Otomotivde ABD, Hollanda dopingi

    Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18  olarak gerçekleşti.

    Türkiye’nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda’ya yüzde 131 artışla 146,2 milyon, ABD’ye yüzde 55 yükselişle 138,3 milyon dolar ihracat artışı yaşandı. ABD’ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek  otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100’e ulaşan yükselişler etkili oldu.

     

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