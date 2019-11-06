Oyun severler için yeni oyuncaklar!

Logitech G915 Lightspeed klavye, 1 milisaniye raporlama hızı ve 135 güne kadar kesintisiz kablosuz oyun deneyimi sunuyor.

G915 ayrıca özel makro dizilerini ve uygulama içi komutları kullanıcıların parmaklarının ucuna getiren beş tane dahili programlanabilir G tuşu içeriyor. Ultra ince, kablolu G815 Lightsync ise, 5 özel programlanabilir G tuşu, 3 adede kadar atanmış profil, Logitech G Hub üzerinden özelleştirilebilir G Lightsync RGB teknolojisiyle tarzını ve dizaynını sunuyor.

İki oyun klavyesinde standart mekanik switch’lere göre yüzde 25 daha hızlı tepkime için bunların yarısı yüksekliğinde, yüksek performanslı, düşük profilli GL mekanik switch’ler bulunuyor ve daha rahat yazma deneyimi sunuyor.

Daha iyi ses sunuyor

Oyun kulaklıkları G Pro X ve G Pro, en seçkin e-sporcularla beraber tasarlandı. Pro X, mikrofon uzmanı Blue Microphone ile ortaklaşa geliştirilen Blue Voi!ce yazılımının ilk adımını simgleniyor. Logitech G Hub gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Yeniden tasarlandı

Yeniden tasarlanan oyun mouse’u Logitech G502 Lightspeed’in orijinal versiyonunun tasarımı ve özellikleri korunurken, bu özelliklere Lightspeed ve Powerplay kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Oyunda olduğunuzu unutturan yeni bir mouse ortaya çıktı.