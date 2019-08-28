Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı: Konut kredisi faizlerindeki indirimlerin devamı gelmeli

İş adamı Kutlu Özdemir, konut kredisi faizleri, mevduat faizleri ve inşaat sektöründeki istihdam oranları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bankaların konut kredisi faizlerini indirmesinin olumlu etkilerine değinen Özdemir, şunları söyledi;

“Konut kredisi faizlerindeki indirim, bu alandaki beklentiyi de gözler önüne serdi. Konut almak isteyen vatandaşlar adeta bankalara akın etti. Yüzlerce ev satıldı. Bu indirimler 1 yıl önce yapılsaydı inşaat sektöründe bu oranda bir durgunluk yaşanmayacaktı. Zararın neresinden dönülürse kârdır! Şimdi sektörde bir canlanma var ve bu devam etmeli. Bunun için kamu bankaları konut kredisi faiz indirimi kararlarının devamını getirmeli. Özel bankalar da bu furyaya katılarak bu iyimser havanın devamına katkı sağlamalı.”

Özdemir, hükümetin ve finansal kurumların da bu sürece destek vermesinin her sektöre olumlu yansıyacağını vurguladı. Ayrıca, tüketici güveninin toparlanmasıyla bireysel kredisi başvurularının da artacağını ifade etti.

“MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA DÜŞMELİ”

Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi sonrası bankaların TL mevduat faizlerini düşürdüğünü belirten Özdemir, dönem dönem yapılan mevduat faizleri indiriminin de önemine işaret etti. Mevduat faizleri oranlarının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, “Merkez Bankası’nın faiz hamlesi, her sektörde bir umut ışığı oldu. Özellikle de inşaat sektöründe önemli oranda canlanma görüyoruz. Faiz indirimleri devam ederse hem bankaların hem de sektörlerin gelişimini net olarak görebiliriz.” dedi.

Son ekonomik gelişmelere bakıldığında mevduat faiz oranlarının düşeceğinin öngörülebileceğini anlatan ünlü iş adamı, enflasyondaki gerilemenin de yılın ikinci yarısında mevduat faizlerinde düşüşe yol açacağını belirtti. Faiz indirimi konusunda tutarlı bir tavır sergileyen hükümetin, inşaat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerin bu yöndeki taleplerini dikkate almasının önemine de dikkat çekti.

Özdemir, “Mevduat faizlerinde gerileme kredi genişlemesine yol açar. Ayrıca, takipteki kredilerden tahsilatlarına da ivme kazandırabilir. Mevduat faizleri, bankacılık sektörünün en önemli bir gelir kaynağı; ancak ekonomik göstergelere göre, piyasaların yılın ikinci yarısı ilk yarısına kıyasla daha düşük mevduat faizi beklentisi var.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FARKLI İŞ KOLLARINDA İSTİHDAM OLUŞTURULMALI”

İş adamı Özdemir, inşaat sektöründe farklı iş kollarının istihdam oranlarının artması gerektiğini de vurguladı. Birçok sektörün lokomotifi konumundaki inşaat sektöründeki istihdamların genel ekonomiye de katkı sağladığını ifade eden Kutlu Özdemir, hükümetin istihdam destek paketleri ile sektörü daha fazla desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.