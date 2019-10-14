14.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
PayTR hedefi yüzde 100 büyüme
Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme kuruluşu PayTR, 10’uncu yaşını geride bıraktı.
Şirketten yapılan açıklamada İzmir’de kurulan PayTR’un 2019 yılında 2 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi öngördüğü, büyümesini yüzde 100 artırmayı ve geçen yıl 20 milyon dolar olan yurt dışı ödemelerini de 2 katına çıkarmayı hedeflediği belirtildi. TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında her yıl yerini alan PayTR, bugün 12 binin üzerinde iş yerine Sanal POS ile ödeme alma, sahtecilik önleme ve tek tıkla ödeme (kart saklama) hizmeti veriyor.
Genç kız otostopla çıktığı Türkiye turunu tamamladı!Otostopla çıktığı Türkiye turunu, Hakkari'de tamamladı. Ankara Başkent Üniversetisi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (20), ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs ayında otostop çekerek Ankara'dan başlattığı yolculuğunu, Türkiye'nin sınır kenti Hakkari'de noktaladı. Özkan, otostosla çıktığı gezide Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini ve son olarak bu hayalini Hakkari'de gerçekleştirdiğini söyledi.