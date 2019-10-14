PayTR hedefi yüzde 100 büyüme

Şirketten yapılan açıklamada İzmir’de kurulan PayTR’un 2019 yılında 2 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi öngördüğü, büyümesini yüzde 100 artırmayı ve geçen yıl 20 milyon dolar olan yurt dışı ödemelerini de 2 katına çıkarmayı hedeflediği belirtildi. TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında her yıl yerini alan PayTR, bugün 12 binin üzerinde iş yerine Sanal POS ile ödeme alma, sahtecilik önleme ve tek tıkla ödeme (kart saklama) hizmeti veriyor.