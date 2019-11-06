BİST101.4500,92EURO6,380,22USD5,750,04ALTIN275,060,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriPetrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi
    06.11.2019 - 14:36 | | AA

    Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi

    Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya, gelecek 3 yıl içerisinde ekonomisini petrol dışı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

    Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi

    Nijerya İç Gelirler Servisi (FIRS) Başkanı Tunde Fowler, yaptığı açıklamada, 3 yıllık planlama çerçevesinde, Nijerya ekonomisinin yüzde 80'ini, petrol ve doğal gaz haricindeki ekonomiye dayandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

    Ülke ekonomisinin bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüdüğünü ifade eden Fowler, şunları kaydetti:

    "Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki sürekli düşüş bizi petrol dışı ekonomiye itti. Bu nedenle Nijerya ekonomisi petrol ve doğal gaz ekonomisinden petrol dışı ekonomiye yöneldi. Planlamalarımıza göre, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Nijerya ekonomik gelirlerinin yüzde 80'i, petrol ve doğal gaz haricindeki ürünlerden gelecek. Bu noktada birinci sırayı tarım üretimi alıyor."

    1970'lere kadar ekonomisi tarıma dayalı olan Nijerya'da, petrol krizinin yaşanması ve ülkede yeni petrol rezervlerinin bulunması sonucu tarım ekonomisinin yerini petrol ve petrol ürünleri aldı. Petrol gelirlerinin ülkenin kalkınması, halkın refahı için kullanılmaması ve yolsuzluklar nedeniyle ülke ekonomisi zayıf kaldı.

      'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyorBeyoğlu'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, Kasımpaşa, Şişhane, Eminönü esnafı tarafından 'sarı poşetli kız' olarak tanınıyor. Üniversitede yüksek lisans öğrenimi gören Baştürk, yaklaşık 4 aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Fatih'te yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

      Fatih'te yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

      Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

      Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

      Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

      Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

      Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal kimle evli?

      Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal kimle evli?

      Sıradaki Haber