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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 57,87 dolar
    08.08.2019 - 09:56| AA

    Petrolün varili 57,87 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,87 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 57,87 dolar

    Dün 55,89 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 57,46 dolardan tamamladı. Bugün, Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 57,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,75 dolardan alıcı buldu.

    Dün fiyatların düşmesinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verileri etkili oldu. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 438,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Uzmanlar, ülkede petrol stoklarının 2,8 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu.

    Böylece ABD'de petrol stoklarında beklentinin dışında bir yükseliş olunca, petrol fiyatları düşüşe geçti. Verilerin ardından dün Brent petrolün varil fiyatı 55,89 dolara kadar geriledi. WTI ise 50,52 dolar ile günün en düşük seviyesini gördü.

    Öte yandan Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, bugün petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

    Brent petrolde teknik olarak 58,11 ile 58,21 dolar aralığının direnç, 57,49 ile 57,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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