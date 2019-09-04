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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 58,93 dolar
    04.09.2019 - 09:58| AA

    Petrolün varili 58,93 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,93 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 58,93 dolar

     

    Dün 59,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,64 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 58,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,25 dolardan alıcı buldu.

    Küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık, dün petrol fiyatlarının yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

    Bugün, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in hizmet sektörünün ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini kaydettiği yönündeki haberler, petrol piyasalarını kısmen rahatlattı.

    Piyasalarda bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı haftalık stok verileri takip edilecek.

    Brent petrolde teknik olarak 59,32 ile 60,07 dolar aralığının direnç, 57,69 ile 58,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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