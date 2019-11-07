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    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 62,03 dolar
    07.11.2019 - 08:59 | | AA

    Petrolün varili 62,03 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,03 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 62,03 dolar

    Dün 63,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 62,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,9 milyon varil (yüzde 1,8) artarak 446,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,7 milyon varil azalmıştı.

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarının EIA verilerine göre 7,9 milyon artması nedeniyle fiyatlar düşüş gösterdi. Öte yandan, Çin-ABD arasındaki anlaşmanın beklenin aksine dar kapsamlı olabileceği endişeleri de fiyatları olumsuz etkiliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 61,69 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 61,66 ile 61,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

    'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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