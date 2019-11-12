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    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 62,70 dolar
    12.11.2019 - 09:46 | | AA

    Petrolün varili 62,70 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 62,70 dolar

    Dün 63,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 62,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.

    Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 62,48 ile 62,71 dolar aralığının direnç, 62,30 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

      Tamamlandığında dünyada ilk olacakDünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Taşkın Müzesi’ndeki çalışmalar sürüyor. Trabzon DSİ 2.2 Bölge Müdürlüğü’nde yapımı süren müzede simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak.
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