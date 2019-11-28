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    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 62,76 dolar
    28.11.2019 - 09:57 | | AA

    Petrolün varili 62,76 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,76 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 62,76 dolar

    Dün 63,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 62,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,80 dolardan alıcı buldu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bunun küresel petrol talebini ve fiyatları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

    Ayrıca, ABD'nin haftalık ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,9 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor kırması ve ülkedeki ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisi olan 0,4 milyon varillik düşüşün aksine 1,6 milyon varil artış göstermesi, küresel petrol piyasasında arz fazlasının artmasına neden olarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Brent petrolde teknik olarak 62,84 ile 62,92 dolar aralığının direnç, 62,73 ile 62,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

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