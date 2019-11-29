DÃ¼n 63,34 dolara kadar Ã§Ä±kan Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ± gÃ¼nÃ¼ 63,28 dolardan tamamladÄ±. Brent petrolÃ¼n varili saat 09.30 itibarÄ±yla kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,41 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 63,02 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼. AynÄ± dakikalarda BatÄ± Teksas tÃ¼rÃ¼ (WTI) ham petrolÃ¼n varili 58 dolardan alÄ±cÄ± buldu.

Piyasalar, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OPEC) gelecek hafta Viyana'da dÃ¼zenlenecek bakanlar toplantÄ±sÄ±na odaklandÄ±.

OPEC Ã¼yesi ve Rusya'nÄ±n da dahil olduÄŸu mÃ¼ttefik petrol Ã¼reticisi Ã¼lkelerin, ham petrol Ã¼retim miktarlarÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k kesinti yapmasÄ± beklenmezken, AralÄ±k 2018'de yapÄ±lan Ã¼retim kesintisi anlaÅŸmasÄ±nÄ± 2020'nin ortasÄ±na kadar uzatarak petrol fiyatlarÄ±nÄ± desteklemesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Brent petrolde teknik olarak 63,06 ile 63,11 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n direnÃ§, 62,93 ile 62,84 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise destek bÃ¶lgesi olarak izlenebileceÄŸi ifade ediliyor.