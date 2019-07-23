BİST102.5561,45EURO6,37-0,02 USD5,700,52ALTIN260,380,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiPetrolün varili 63,62 dolar
    23.07.2019 - 10:00| AA

    Petrolün varili 63,62 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,62 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 63,62 dolar

    Dün 64,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 63,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

    Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol arzında oluşabilecek aksaklık endişelerinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden olduğunu belirtiyor.

    Cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoyduğunu açıkladı. İngiliz donanması da, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkoymuştu.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bir açıklama yaparak, petrol piyasasındaki arzın yeterli seviyede olduğu ve yılın ilk yarısında petrol üretiminin talebin üstünde olduğunu kaydetti.

    Brent petrolde teknik olarak 64,75 ile 65,35 dolar aralığının direnç, 63,20 ile 63,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

    Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

    CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

    CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

    İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

    İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

    Sıradaki Haber