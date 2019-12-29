Petroyağ en iyi yönetilen şirket

Programa başvuran şirketler, Ümit Boyner başkanlığındaki jüri tarafından incelendi ve 15 şirket ödüle layık görüldü. Endüstriyel yağlar ve kimyasallar alanında faaliyet gösteren Petroyağ Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazandı.