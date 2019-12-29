29.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Petroyağ en iyi yönetilen şirket
Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye’de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu.
Programa başvuran şirketler, Ümit Boyner başkanlığındaki jüri tarafından incelendi ve 15 şirket ödüle layık görüldü. Endüstriyel yağlar ve kimyasallar alanında faaliyet gösteren Petroyağ Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazandı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.