Pilot girişime 4 milyon TL

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, yapay zekâ, blockchain, e-ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı girişimler sunum yaptı. AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi isimli girişimler programı başarıyla tamamlayarak 125’er bin TL nakit desteğinin yanı sıra iş modellerini ve çözümlerini yatırımcılara tanıtma fırsatı da buldu.

Programdan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu, girişimlere 4 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam sağlayan girişimler 24 milyon TL ciro elde etti. 17 girişim yatırım alarak projelerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Desteklenen 9 proje

AppNava: Mobil oyun kullanıcılarının davranışlarını veri odaklı modellerle analiz ederek geliştiricilerin efor sarf etmeden doğru aksiyonlara yönlendirilmesini sağlayan analitik bir araç.

B2Metric AI: Şirketlerin karmaşık problemleri yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı çözebilmelerini sağlayan bulut ve on premise tabanlı yazılım çözümü.

Blok-Z: Enerji piyasalarındaki tüm paydaşları bir araya getirerek uçtan uca enerji ticareti gerçekleştirebilmelerini sağlayan blockchain tabanlı web platformu.

Efilli: Web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını profilleyerek firmaların yapay zeka tabanlı sadakat yönetimi yapmasını sağlayan çözüm.

Monday Hero: Sketch tasarımların otomatik olarak iOS ve Android native koda çevrilmesi sağlayan platform.

Pabbler: E-ticaret sitelerinin yurt dışına göndermek ya da iade almak istedikleri ürünlerin teslimatını gezginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak gerçekleştiren bir lojistik platformu.

Piple: Perakende, hizmet, konaklama, restoran ve sağlık sektörü personellerinin verimliliğinin arttırılmasını ve personel yönetiminin yapay zeka ile optimize edilmesini sağlayan bulut tabanlı personel yönetim aracı.

Robomotion: Tekrarlanan süreçlerin yarı yada tam zamanlı olarak otomasyonunun yapılmasını sağlayan bulut tabanlı yazılım robotları çözümü.

Shopi: Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini arttırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı çözüm.