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    HaberlerEkonomi HaberleriQNB Finansbank’a EBRD’den dış kaynak
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    QNB Finansbank’a EBRD’den dış kaynak

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansbank’ın finansal kiralama şirketi QNB Finansleasing’e 50 milyon euro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

    QNB Finansbank’a EBRD’den dış kaynak

     

    QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, kredi, mikro ölçekli işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmana erişmelerini kolaylaştıracak. EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ile QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber’in katılımıyla imza töreni gerçekleşen 50 milyon euro değerindeki sendikasyon kredisinin 10 milyon euroluk kısmı, EBRD’nin A/B sendikasyon kredi programı kapsamında sağlanacak.

    Geçen yıl verilen 25 milyon euroluk kredinin ardından sağlanan bu yeni finansman, Türkiye’de finansal kiralamanın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

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