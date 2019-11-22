QNB Finansbank’a EBRD’den dış kaynak

QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, kredi, mikro ölçekli işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmana erişmelerini kolaylaştıracak. EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ile QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber’in katılımıyla imza töreni gerçekleşen 50 milyon euro değerindeki sendikasyon kredisinin 10 milyon euroluk kısmı, EBRD’nin A/B sendikasyon kredi programı kapsamında sağlanacak.

Geçen yıl verilen 25 milyon euroluk kredinin ardından sağlanan bu yeni finansman, Türkiye’de finansal kiralamanın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.