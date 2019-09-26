Reklama altı ayda 5.4 milyar TL aktı

Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın, medya yatırımlarının bu yılın ilk 6 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 3.8 düşerek 4 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Günaydın, yaratıcı işler, yapım, baskı, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımlarının ise 1 milyar 80 milyon TL olduğunu aktardı.

En büyük pay TV’ye

Günaydın, medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da yüzde 48.1 ile bir kez daha televizyonların aldığını dile getirerek, “Televizyonu, yüzde 31 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada yüzde 9.1 ile açık hava yer aldı. 2019’un ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1.3 milyar TL’lik yatırım yapıldı” dedi.

Alper Günaydın, 2019’un ilk 6 ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımların önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, “Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise yüzde 7 azaldı. Açık hava yatırımları yüzde 1.8 düşüşle 395 milyon TL, radyo yatırımları yüzde 5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti” diye konuştu. Sinema yatırımlarının söz konusu dönemde yüzde 8.2 artarak 55 milyon TL olduğunu bildiren Günaydın, radyonun toplam medya yatırımlarındaki payının yüzde 3.6 olurken, sinemanın payının yüzde 1.3’te kaldığını aktardı.

Yatırımlar konusunda özellikle ağustos ve eylül itibarıyla yoğun kampanya talebinin bulunduğu, bunun yıl sonu verilerinde ortaya çıkacağı değerlendirildi. Reklam yatırımlarının 2019’un ilk 6 ayında düşmesinin sebebinin ‘piyasa koşullarına bağlı olarak reklam yatırımlarında temkinli bir dönemden geçilmesi ve tüketici güven endeksinde düşüş görülmesi’ olarak aktarıldı.

Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 48.1 ile televizyonlar aldı.

Dijital mecralara 1 milyar 343 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

Radyonun medya yatırımlarındaki payı yüzde 3.6 oldu.