Restoranların başkanı Instagram yıldızı oldu

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Instagram hesabında bir süredir ‘nasıl yenilir/içilir’ konusunu gündeme getiriyor ve pek çok yiyecek içecekle ilgili yayın yapıyor. Bingöl, özellikle ‘ayran nasıl yapılır’, ‘çay nasıl demlenir’ gibi ‘basit’ içecekleri de gündeme getirince, eleştirilerin de hedefi oldu. Bingöl, ‘artık anlaşıldığını’ belirtirken, “Geleneksel yöntemlerimiz ve tatlarımızı kaybetmemek adına kendi çabamı gösteriyorum. Daha çok eleştiri alıyordum ama artık anlaşıldığımı görüyorum” dedi.

4 milyon izleme

‘Nasıl yenilir/içilir’ konusu çok eleştiri alsa da, aynı zamanda çok da takip ediliyor. Bingöl, pek çok insanın yayınlarını izledikten sonra ‘yemeyi bilmiyormuşum, öğrendim’ diye attığı mesajları da gösteriyor. Videolarının Instagram’da 7 günlük görüntüleme sayısının 4 milyon olduğunu belirten Bingöl, “İnsanların ciddi bir kısmı aslında bir ürünün nasıl yenileceğini bilmiyor. Kızıyorlar ama binlerce kişi izliyor. Patlıcan kebabı yemenin bir yöntemi vardır, bunu yöntemince yemezsen tadını alamazsın. Patlıcan kebabı kebapların şahıdır. Bakıyorum kabuğuyla yiyen var” diye konuştu.

Kahveyi bekletin

Ramazan Bingöl, yaptığı yayınlarda Türk kahvesine ise ayrı bir yer ayırıyor. ‘Kahve içmeyi bilen insan sayısı az’ diyen Bingöl, “Türk kahvesi sıcak sıcak içilmez. Kahveyi fincana koyar, 30-60 saniye arası beklersin. Fincanın güzel olmalı, görseli tadına etki eder. Türk kahvesi iki tane üst üste ve sade içilir. Şekerli içiyorsan kusura bakma ama şekerli su içiyorsun. Çay ise, su ısıtıcısı ya da alüminyum demlikte kaynayan su ile yapılmaz” dedi. Bingöl, ‘su nasıl içilir onu da yap bari’ diyenler için su videosu da çekeceğini söylüyor. Bingöl, “İnsanlar gerçek ayranı bile unuttu. Ayran ekşi olur, sulu olur. Yoğurt gibi ayran içmek yerine yoğurt yersin” dedi.

Kavurma böyle olur!

Kurban Bayram ile ilgili önerilerini de paylaşan Ramazan Bingöl, şunları söyledi: “Şimdi uzmanlar çıkıp ‘kurban etini kestikten sonra yemeyin’ önerilerine başlayacak. Geleneğimizde kurban kesilir ve eti o gün yenir. Kurban etini bayramında yemeyeceksem ne zaman yiyeceğim? Kavurma konusunda da kafalar karışık. Kurban etinin but gibi kısımlarını doğrar, kendi yağıyla kavurursun, tuzunu atarsın. Başka hiçbir şey eklenmez.”

‘Mevsiminde tüketilmeli’

‘Birecik patlıcanı’ tanıtımına hayatında özel bir yer ayırdığını anlatan Ramazan Bingöl, Birecik patlıcanının dünyanın en iyi patlıcanı olduğunu ifade ediyor. Bingöl, “Türk mutfağının bir özelliği de, bir üründen lezzet ve şifa almak istiyorsan onu zamanında tüketmektir. Patlıcan kebabı, kebapların şahıdır; Birecik patlıcanı da patlıcanların. Yaprak, domates, patlıcan hepsinin mevsimi vardır, hepsi o mevsimde tat verir, şifa verir. Yerel üreticiyi desteklemek için direkt üreticisinden alıyoruz” dedi.