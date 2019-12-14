Risk iştahı artıyor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361.93 puan artarken, toplam işlem hacmi 12.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1.88 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.64 değer kaybetti.

AA’ya konuşan analistler, yurt içinde faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere’de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin 112.000 sınırına kadar çıkmasının ardından 110.500 seviyesinin altında dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

CDS düşüyor

Dolar/TL, TCMB’nin politika faizi yüzde 12’ye çekmesinin ardından 5.80’in altında dar bantta seyretti.

Dolar/TL dün güne 5.78 civarında başladıktan sonra genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar negatif ayrışmada ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin de etkili olduğunu belirttiler.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “CDS 300 baz puanın altını gördü. Volatilite 8’li seviyelerde, TL’de büyük bir haber akışı olmazsa yılı bugünkü seviyelerden sınırlı bir farkla kapatırız görünüyor.

TCMB’nin 12 puanlık indirimine baktığımızda TL’de bir baskı yarattığı kesin ancak bu baskının boyutu oldukça düşük. Dolayısıyla faiz indiriminin hızlı yapılmasını destekleyen bir küresel risk iştahı var” diye konuştu.