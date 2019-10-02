Robot tezgâhtarlar mağazada iş başında

Mağazada alışveriş yapmak isteyenleri robot satış danışmanları karşılayacak ve sistemi nasıl kullanacakları konusunda yönlendirecek. Kullanıcılar satın almak istedikleri ürünü kabinlerdeki akıllı aynalar sayesinde kolayca inceleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde sadece bir dakika içinde o ürünün farklı beden ve renk seçeneklerinin dijital kopyalarına bakıp, istedikleri kıyafeti üzerlerinde görebilecek.



Poşet taşımaya son



Akıllı mağazada herhangi bir kasa noktası olmayacak. Müşteriler ödemelerini otomatik check-out veya kiosk’lardan yaparak, ürünleri satın alabilecek. Satın aldıkları ürünleri bir gün içerisinde kargo ücreti ödemeden ve poşet taşıma zahmetine girmeden tercih ettikleri adresten teslim alabilecekler. Bir saat sonra başka bir DeFacto mağazasından da teslim alma imkanına sahip olacaklar. Mağazaların hiçbir noktasında kâğıt kullanılmayacak, böylece doğal kaynaklar da korunacak.



‘Dijital dönüşüm’



DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Bugün açılışını yaptığımız mağazada tüm alışveriş süreci tamamen dijital altyapı ile sağlanıyor. Burası 180 metrekareyle DeFacto’nun en küçük mağazası ancak en çok ürün çeşidinin olduğu mağazamızdır. Çok yakında hiçbir ürünün olmadığı ve sadece deneyim alanlarının bulunduğu, kıyafetleri anında üzerimizde görebildiğimiz, beden öneren ekranların kullanıldığı mağazalar açacağız. Online ve offline kanalların birbirine entegre olduğu bir alışveriş amaçlıyoruz. Bu tarzda dünya genelinde mağazalar açacağız” dedi.