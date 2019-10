Sağlık rezidansı kapılarını açıyor

150 milyon lira yatırımla inşa edilen rezidans, yaşlılar, tek yaşayanlar ve sağlık sorunları olanları hedefliyor. Proje kasım ayı itibarıyla taşınmaya hazır olacak. Antwell, sosyal donatılar ve sosyal imkânların yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu hizmetleriyle sakinlerinin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine konumlanan proje 13 kattan oluşuyor ve 158 daire bulunuyor.



Projeyle ilgili bilgi veren Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Antwell’i sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek şekilde tasarladık. Akıllı binamızda, engelli yaşamına uygun şekilde tasarlanan stüdyo, 1+1 ve 2+1 olmak üzere üç farklı daire seçeneği yer alıyor. Dairelerimiz ayrıca kullanışlı mobilyalara sahip. Dileyen konut sahipleri kendi eşyalarını da getirebiliyor” dedi.



Binadaki daireleri işletmek ve kiraya vermeyi hedeflediklerini kaydeden Okay şöyle devam etti: “Satışı hedeflememiştik fakat ihtiyaç sahipleri için dairelerin yüzde 30’unu sattık. Kiralar stüdyo daireler için 3 bin 550’den, büyük daireler için 7 bin 800’den başlıyor. Bunların yanı sıra işletme aidatları da olacak. Tesis, revir gibi ihtiyaçlar için de ayrıca aidat olacak. Aidatlar da bin 300 liradan başlayacak. Aidatların içinde enerji maliyetleri de olacak.”



Nüfus yaşlanıyor



Türkiye’de 65 yaş ve eki nüfusun hızla arttığına dikkat çeken Antwell Genel Müdürü Esen Türkmen ise, projenin özellikle bu yaş grubunun yaşam kalitesine ve ihtiyaçlarına göre tasarlandığını, akıllı bina özelliklerine sahip Antwell’de her bir dairede ‘acil durum butonları’ bulunduğunu söyledi.