Sahte reklamlara dikkat!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Aziz Koçal, “Sosyal medyada kozmetik ürünlerini ilaç gibi satmaya çalışıyorlar. Turizm sektöründeki otel yıldızları sahte çıkıyor. Bunların hepsini Reklam Kurulu’na şikayet ediyoruz” dedi.

“Kimse reklam yolu ile tüketiciyi aldatmaya kalkmasın” diyen Koçal, şunları söyledi:

“TÜDEF Reklam İzleme ve Değerlendirme Kurulumuz, başta sosyal medya olmak üzere, bütün televizyon kanallarındaki reklamları takip ediyor, şikayetlerimizi Reklam Kurulu’na bildiriyoruz. Son yıllarda sosyal medyada adeta vur kaç yöntemiyle, ‘kimi ne dolandırırsam yanıma kârdır’ şeklinde reklamlar yapılıyor. Bu tür reklamları büyük bir dikkatle takip ediyor ve gereğinin yapılması için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na yönlendiriyoruz. Reklam Kurulu’na yaptığımız şikayetler değerlendiriliyor ve bizim şikayetimizde haklı olduğumuz ortaya çıkıyor ve firma para cezası alıyor.”

Duacı dostlar...

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi gereğince, tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamayacağını ifade eden Koçal, şöyle konuştu:

“Kanunun bu hükmü çok açık iken, özellikle sosyal medyada aldatıcı reklamların sayısı artıyor. Gıda destek ürünü olarak Tarım Bakanlığı’ndan izinli ürünler, eklem ağrılarından, kansere kadar hemen her türlü hastalığı tedavi edici beyanlarla tüketiciyi kandırıyorlar. Birkaç sahte hesapla veya eş dost da bu reklamların altına, ‘biz aldık faydasını gördük’ diyerek dualar ediyor. Böylece tüketiciyi kandırıyorlar. Ürünler ucuz da değil. Diz ve eklem ağrılarını geçirdiğini iddia eden krem ve ilaç görünümlü tabletler en az 200 liradan satılıyor. Tüketicimiz sosyal medyadan bu ürünleri almak yerine sağlık ocağındaki doktorunu ziyaret ederse hem sağlığı hem de parası korunur.”

Kozmetik ürüne ilaç reklamı

Tüketicilerin en çok kozmetik olarak ruhsatlandıran ancak ilaç gibi satılmaya çalışılan bazı ürünlerden şikayetçi olduklarını belirten Koçal, “Yaptığımız tüketici eğitimlerinde ailelerin en çok kozmetik ürünlerin aşırı iddialı sağlık beyanları ile satılmasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Kozmetik ruhsatı ile ürün üretiliyorsa, ‘tedavi eder, ağrıyı geçirmenize yardımcı olur, rahatlatır’ gibi tedavi edici özelliklerin öne çıkartıldığı reklamların tüketiciyi aldattığı görüşü ile bunları da Reklam Kurulu’na şikayet ediyoruz” dedi.

Otelin yıldızı sahte

Yaz ayları sonrasında turizm sektöründen hizmet alan tüketicilerin şikayetlerinin arttığını belirten Koçal, Türkiye’de otel yıldızlarının gereği şekilde kontrolünün yapılmadığını belirtti.

İncelemeler yaptıklarını belirten Aziz Koçal, “Bir ilçeye gidiyoruz, otellerin olduğu caddede yürüyoruz. Otel yıldızlarının çoğunun sahte olduğunu görüyoruz” dedi.

Cezalar düşük kalıyor

Koçal, “Türkiye’de otel yıldızlarını vermekle yükümlü olan kurum Turizm Bakanlığımız titiz kontroller yaparak bu yıldızları verse de işletmeler nasıl olsa cezası az diye otel yıldızlarını sahte kullanabiliyorlar” dedi.

Reklam Kurulu tarafından verilen cezaların daha caydırıcı olduğunu ifade eden Koçal, şunları söyledi:

“Hiçbir yıldızı olmayan işletmeler kendilerini 4 hatta 5 yıldızlı otel olarak tanımlıyor. Reklamlarını böyle veriyorlar hatta otellerin üstüne 4 yıldızı rahatlıkla koyabiliyorlar. Faturayı broşürü bile böyle bastırıyorlar. Tüketici bunları bilmiyor, 4 yıldızlı sanıp hizmet satın alıyor ama otelin verdiği hizmet 4 yıldız kalitesinde değil ama fiyatı 4 yıldız kadar pahalı. Tüketicilerden istediğimiz şu. Bu tür bir otelden rezervasyon yaptırıp gittiklerinde Turizm Bakanlığı’nın verdiği belgeyi ve otel girişlerine konulması gereken plaketi istesinler.”