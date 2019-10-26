BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSakın patronunuza bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz...
    26.10.2019 - 09:17 | | İHA

    Sakın patronunuza bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz...

    Sosyal Güvenlik Uzmanı'ndan çalışanlara önemli bir uyarı geldi. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

    Sakın patronunuza bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz...

    Bursa’da görülen bir davasından son derece dikkat çekici bir karar çıktı. Davanın ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu.

    Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, şok bir karar aldı. 'Sen kimsin' hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı" diye konuştu.

    Kararın ilk ve emsal olduğunu belirten Erdursun, çalışanları uyardı. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

    Talihsiz kaza kamerada... Durduğu minibüs 92 yaşındaki adamın sonu oluyorduTekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolculuk edeceği minibüsü durduran 92 yaşındaki adam, aracın geri hareket ederken çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O Ses Türkiye 7. bölüm fragmanı! O Ses'te bir ilk yaşanacak

    O Ses Türkiye 7. bölüm fragmanı! O Ses'te bir ilk yaşanacak

    Bu sabah İstanbul... Feci olay!

    Bu sabah İstanbul... Feci olay!

    Arka Sokaklar son bölüm lie ekrana kilitledi! Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı

    Arka Sokaklar son bölüm lie ekrana kilitledi! Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı

    28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? 28 Ekim tatil mi?

    28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? 28 Ekim tatil mi?

    Sıradaki Haber