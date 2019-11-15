Sanayi pozitif

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3.4 artış kaydetti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3.4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, “Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor” dedi. Varank, Twitter hesabında, “Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor” ifadelerini kullandı. Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret etti.



‘İmalat’ın etkisi...



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aylık bazda gözlenen artışa en yüksek katkı 2.9 puan ile imalat sektöründen geldi. Ana sanayi grupları bazında aylık olarak yalnızca enerji grubunda düşüş görülürken; ara malı, dayanıklı tüketim, dayanıksız tüketim ve sermaye malı gruplarının tamamı aylık bazda pozitif katkı verdi. İmalat sanayiine ait 24 alt kırılımdan 22’si aylık bazda pozitif katkı verdi.



Alt sektörler de iyi



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.17 artış gösterdi. Bu dönemde 119.6 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl eylülde 114.8 seviyesinde bulunuyordu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0.4 artış gösterdi.



Türkiye altın üretiminde öncü olacak



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğunu belirterek, “Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye’yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz” dedi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri’ni ziyaret eden Bakan Varank, “Türkiye’deki tesisler Türkiye’nin toplam altın imalatının yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Eskişehir Kaymaz’daki tesisleri gezdik. Biraz da gündemdeki tartışmalardan dolayı bu süreçleri bizzat gelip görmek istedim. Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor. Koza Altın TMSF’ye geçtikten sonra her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 kâr etti” dedi.









Moody’s, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in 1 Kasm’da Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etmesinin ardından bir revizyon da Moody’s’ten geldi. Moody’s, Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğini bildirirken, Türkiye’nin 2019 için büyüme tahminini yüzde eksi 2’den yüzde 0.2’ye yükseltti.



Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek 2019 için yüzde eksi 2’den yüzde 0.2’ye, 2020 için de yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildiği ve 2021’de ise yüzde 3 büyüme öngörüldüğü bildirildi. Raporda, yukarı yönlü revize gerekçesine ilişkin olarak, “Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye’de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili oldu” denildi.



Rapırda, küresel ekonominin ise 2020 ve 2021 yıllarında resesyona girmesinin beklenmediği kaydedildi.

