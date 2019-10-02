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    HaberlerEkonomiŞans Topu çekilişi saat kaçta? 2 Ekim 2019
    02.10.2019 - 08:05 |

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 2 Ekim 2019

    Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftanın şanslı numaraları ne olacak merak konusu. 2 Ekim 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 2 Ekim 2019

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda haftanın çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Bu hafta büyük ikramiyenin sahibi hangi numaralar olacak? Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişi 21.15'te izlenebilecek.

    Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.

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