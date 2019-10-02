Şans Topu çekilişi saat kaçta? 2 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda haftanın çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu hafta büyük ikramiyenin sahibi hangi numaralar olacak? Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişi 21.15'te izlenebilecek.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.