Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan Ã§arÅŸamba akÅŸamlarÄ± Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen Åžans Topu oyununun 957. hafta Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen 7 kiÅŸi, 400 bin 498 lira tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, oyunun bu haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 75 kiÅŸi bin 304'er lira, 4 artÄ± 1 bilen 556 kiÅŸi 234'er lira, 4 bilen 5 bin 675 kiÅŸi 28 lira, 3 artÄ± 1 bilen 10 bin 413 kiÅŸi 18 lira, 3 bilen 121 bin 745 kiÅŸi 3 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 76 bin 574 kiÅŸi 5 lira 55'er kuruÅŸ ve 1 artÄ± 1 bilen 238 bin 485 kiÅŸi 3 lira 40'ar kuruÅŸ ikramiye alacak.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nÄ±n KeÃ§iÃ¶ren, Ä°stanbul'un KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, KaÄŸÄ±thane ve AvcÄ±lar, Ä°zmir'in KarabaÄŸlar, Kocaeli'nin Ä°zmit, KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±.

ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI 16 EKÄ°M 2019

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