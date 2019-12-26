Şans Topu sonuçları 25 Aralık 2019 sorgula
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinin bu haftaki oyununda 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, talihli ne kadar ikramiye aldı? İşte 25 Aralık 2019 Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. - Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 25 ARALIK 2019
4 - 5 - 21 - 22 - 31 + 3
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