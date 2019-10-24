Sapanca’ya ‘elit’ yatırım

Elite World Hotels, 650 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sapanca’daki yeni otelinin kapılarını açtı. Elite World Sapanca Convention & Wellnes Resort, yüzde 90’ı yakın bölgeden olmak üzere 428 kişiye istihdam olanağı sağladı. 44 dönüm araziye kurulan Elite World Sapanca’nın, LEED sertifikası bulunuyor. Tesiste 8.500 metrekare spa ve 2.200 metrekare de kongre salonu yer alıyor. Otel gelecek yıldan itibaren franchise ile birlikte otel zincirini büyütmeyi hedefliyor.



Yeni tesisle birlikte bölgeye istihdam sağladıklarını belirten Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, tedarikçileri de bölgeden seçtiklerini söyledi. Elik, ağırlıklı turizm ve otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalıştıklarını belirtti. Bölgeye sağladıkları istihdam desteğini artırmaya devam edeceklerini aktaran Elik, Sapanca yatırımlarının bölge halkının da ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.









500 oda bulunuyor



Öte yandan 2023 yılında St. Petersburg’da otel yatırımını devreye almayı hedeflediklerini kaydeden Elik, “Yatırım 100 - 150 milyon dolar civarında olacak. 600 ve 200 odalı olmak üzere iki yerimiz var” diye konuştu.



Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, tesiste 500 oda, 18 toplantı salonu, biyolojik gölet, aquapark, tenis kortu gibi birimler olduğunu söyledi. Sapanca’da ortalama kalış süresinin 1.5 - 2 gün olduğunu belirten Bezaroğlu, “Kalış süresini yeni tesisimizle birlikte 3 - 4 güne çıkarmak istiyoruz. Yoğunlukla yerli turistin geldiği bölgeye tanıtımlarla yabancı turistleri de getireceğiz” diye konuştu.



Öte yandan diğer illerde gerçekleşen kongreleri de Sapanca’ya getirmek istediklerini dile getiren Bezaroğlu, “Tesisimiz Kartepe’ye yakın. Otelden shuttle araçlar koyarak Kartepe’ye gelen misafirleri de tesisimizde ağırlamak istiyoruz. Kadın, erkek, karışık ve çocuk bölümleri olmak üzere 4 ayrı spa alanımız bulunuyor. Misafirlerimize kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ile açık hava sauna ve açık hava buhar odaları sunuyoruz.”









Franchise ile büyüyecek



Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, zincir olarak Turquality programına katıldıklarını söyledi. İlk aşamada şehir otellerine franchise vereceklerini belirten Şınık şöyle devam etti:



“İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere franchise vermek istiyoruz. 5 yıllık stratejimizde 3 - 4 yıldızlı alt marka da yaratabiliriz. Otellerde toplam 2.100 oda kapasitemiz bulunuyor. Geçen yıl turizmde toparlanma başladı. Bu yıl doluluk hedefimiz yüzde 70. Gelen misafirlerin harcamaları da önemli, genel olarak kişi başı harcama bakımından üst segment turisti tercih ediyoruz.”



8 otelle hizmet veriyor



Vanlı iş insanı Coşkun Elik, çalışma hayatına babasına ait Tahran Oteli’nde başladı. Kendine yeni iş adresi olarak Adana’yı seçen Elik, canlı hayvan ihracatına girdi. Elik, 1987’de canlı hayvan işini bırakıp İstanbul’a taşındı ve ihracattan elde ettiği birikimle Laleli’de dükkân satın alarak bavul ticaretinin canlı döneminde kazanç sağladı.



Elik, Taksim’deki ilk otelini 2002 yılında açtı. Zamanla kardeşleri de yönetim kuruluna girdi. Yerel otel zinciri Elite World Hotels, başta İstanbul olmak üzere Van, Marmaris ve Sapanca’da toplam 8 otelle hizmet vermeye devam ediyor.