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    Haberler EkonomiSaudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte
    16.09.2019 - 10:58 | | AA

    Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte

    Suudi Arabistan'a yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Rus borsası ve rublesi, güne değer kazancıyla başladı.

    Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişte

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarının varil başına 66 dolar bandına kadar yükselmesi nedeniyle Moskova Borsası Endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,9 artışla 2.818 puana çıktı.

    RTS endeksi yüzde 1,8'lik yükselişle 1.393 puana çıkarken, Rus rublesi de dolar karşısında 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 64 seviyesinin altına inerek 63,77'ye geriledi.

    Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırıda bulunulmuştu.

    Saldırının ardından Saudi Aramco, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden günlük 5,7 milyon varil petrol üretiminin geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

    Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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