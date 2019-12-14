Savunma sanayi ihracat atağında

Aliş, “Türkiye’nin kilogram başına ihracatı 1.32 dolar iken, savunma ve havacılık sanayisinde kilogram başına ihracatımız 46.59 dolara erişti. Türkiye ortalamasının neredeyse 50 katı. Bir diğer deyişle savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomimize geri dönüşü, diğer sektörlere oranla 50 kat oldu” dedi.

Son altı yılda Türkiye ihracatında artış oranının yüzde 10.5 olduğunu, savunma sanayi sektörünün ise yüzde 61.3 artış kaydettiğini dile getiren Aliş, “Son 12 aylık dönemde de sektör ihracatı yaklaşık 2.8 milyar dolara erişti. Rakamlar, ihracatçı birliğimizin değer ürettiğini ve bu değerin dünya tarafından kabul gördüğünü ortaya koyuyor. Bu yüzden bu alanda yatırımlara hız kesmeden devam edilmesi ekonomimizin gelişmesi açısından çok kıymetli. Bizim başarımız, diğer sektörlere çarpan etkisi de yapıyor” dedi.

690 proje takipte

Aliş, savunma sanayindeki hızlı yükselişin sebebinin yeni ürün ve platformların ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak “Firmalarımız yeni ürünler yaptıkça, bunlar hayata geçirildikçe, yeni pazarlar da açılıyor. Halen takip edilen 690 tane proje var. Çok teknolojik, pahada ağır ürünlerle artış oranımız seneye daha da katlanacaktır” dedi.

Aliş, SSI olarak 2023 yılındaki 10.2 milyar dolarlık sektör ihracatı hedefine kilitlendiklerini söyledi.