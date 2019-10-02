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    HaberlerEkonomiSayısal Loto 2 Ekim çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto'da dev ikramiye...
    02.10.2019 - 07:50 |

    Sayısal Loto 2 Ekim çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto'da dev ikramiye...

    Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. 3 kez devreden Sayısal Loto'da ikramiye 5 milyonu aştı. 2 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Sayısal Loto 2 Ekim çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto'da dev ikramiye...

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 2 Ekim Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 3 kez devreden ikramiye dev boyutlara ulaştı.

    5 milyon 285 bin 345 TL'lik ikramiye kimin olacak?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan 2 Ekim Sayısal Loto çekilişi 21.45'te izlenebilecek.

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimide görebileceksiniz.

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