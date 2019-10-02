Sayısal Loto 2 Ekim çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto'da dev ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 2 Ekim Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 3 kez devreden ikramiye dev boyutlara ulaştı.

5 milyon 285 bin 345 TL'lik ikramiye kimin olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan 2 Ekim Sayısal Loto çekilişi 21.45'te izlenebilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimide görebileceksiniz.