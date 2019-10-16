Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 16 Ekim Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Haftalardır devreden ikramiye dev boyutlara ulaştı. 13 milyonu aşan ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı merak konusu.

16 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekiliş MPİ resmi internet sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto çekilişi 21.45'ten itibaren canlı olarak izlenebilecek.

Şanslı numaralar beli olduğunda haberimizde bulabileceksiniz.