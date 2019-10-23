BİST97.8860EURO6,470,02USD5,810,04ALTIN278,120,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Ekim 2019 Sayısal Loto
    23.10.2019 - 07:57 |

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Ekim 2019 Sayısal Loto

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da geçen hafta 2 milyonluk büyük ikramiye sahibini bulmuştu. Peki, 23 Ekim 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Ekim 2019 Sayısal Loto

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Son çekilişte haftalardır devreden 2 milyonluk ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Bu hafta şanslı numaralar hangileri olacak merak konusu.

    23 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te gerçekleşecek.

    Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.

    Bir anda gözden kayboldu! Bir saat sonra acı haber geldiEskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

    İstanbul’da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

    EYT 2019 yılı içerisinde çıkacak mı? EYT'de son durum ne?

    EYT 2019 yılı içerisinde çıkacak mı? EYT'de son durum ne?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs/kredi ne kadar?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs/kredi ne kadar?

    Ünlü oyuncuya iğrenç şantaj... Soruşturmada flaş gelişme!

    Ünlü oyuncuya iğrenç şantaj... Soruşturmada flaş gelişme!

    Sıradaki Haber