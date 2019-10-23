Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Ekim 2019 Sayısal Loto

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Son çekilişte haftalardır devreden 2 milyonluk ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Bu hafta şanslı numaralar hangileri olacak merak konusu.

23 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te gerçekleşecek.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.