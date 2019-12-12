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    12.12.2019 - 07:52 |

    Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık 2019 | Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 11 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

    Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık 2019 | Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

    Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK 2019 TIKLAYINIZ

    Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık 2019 | Sayısal Lotoda büyük ikramiye...

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