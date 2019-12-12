12.12.2019 - 07:52 |
Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık 2019 | Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 11 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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