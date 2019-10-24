24.10.2019 - 07:41 |
Sayısal Loto sonuçları 23 Ekim 2019 | Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte 23 Ekim Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da dün akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleşti.
Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 EKİM 2019