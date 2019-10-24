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    HaberlerEkonomiSayısal Loto sonuçları 23 Ekim 2019 | Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı?
    24.10.2019 - 07:41 |

    Sayısal Loto sonuçları 23 Ekim 2019 | Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı?

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte 23 Ekim Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

    Sayısal Loto sonuçları 23 Ekim 2019 | Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı?

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da dün akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleşti.

    Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 EKİM 2019

    Sayısal Loto sonuçları 23 Ekim 2019 | Sayısal Lotoda 6 bilen çıktı mı

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