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    HaberlerEkonomi HaberleriSayısal Loto sonuçları 6 Kasım 2019 | Sayısal Loto sorgulama
    07.11.2019 - 08:20 |

    Sayısal Loto sonuçları 6 Kasım 2019 | Sayısal Loto sorgulama

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 6 Kasım 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar.

    Sayısal Loto sonuçları 6 Kasım 2019 | Sayısal Loto sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. 6 Kasım 2019 Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 KASIM 2019

    Sayısal Loto sonuçları 6 Kasım 2019 | Sayısal Loto sorgulama

    Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
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