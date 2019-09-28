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    HaberlerEkonomiSayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 28 Eylül 2019
    28.09.2019 - 11:25 |

    Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 28 Eylül 2019

    Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Haftanın iki günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapılacak. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Peki, 28 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 28 Eylül 2019

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi çekilişi yapılan Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş ikramiye devretmişti.

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 28 EYLÜL 2019

    Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yapılacak Sayısal Loto çekilişi 21.15'te izlenebilecek.

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaralar haberimizde olacak.

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