Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 28 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi çekilişi yapılan Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş ikramiye devretmişti.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 28 EYLÜL 2019

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yapılacak Sayısal Loto çekilişi 21.15'te izlenebilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaralar haberimizde olacak.