‘Şehrin’ ödülünde geri sayım başladı

Hürriyet Gazetesi’nin öncülüğünde gerçekleşen ödül töreninde, geçen 5 yıl içerisinde 1000’in üzerinde proje ödül alabilmek için yarışırken, yüzlerce proje ise ödüle değer bulundu. Bu kapsamda, Sign Of The City Awards, gayrimenkul dünyasının dinamizminin devamlılığı ve nitelikli kentleşmenin standartlarını belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Başvurular başlıyor

Bu yıl önemli bir işbirliğine de imza atılacak etkinlik, gayrimenkul sektörünün en kapsamlı buluşma platformu olarak kabul edilen RE360 Konferansı ile bir arada gerçekleştirilecek.

RE360 Gayrimenkul Konferansı’nın 2. günü olan 11 Aralık tarihinde sahiplerini bulacak olan Sign Of The City Ödülleri’ne 1 Ocak 2013 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanmış ya da proje yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Yakında açıklanacak olan başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Bir proje seçilecek

Tüm değerlendirmeler sonucunda her kategoriden sadece bir proje ‘Sign of the City’ seçilecek.

Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını www.signofthecity.com sitesinden yapabilecekler.

Jüri Üyeleri belirlendi

Yarışmaya, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlık edecek. SotCA 2019 Jürisinde yer alan diğer isimler ise; Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer YKB), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi), Ayşe Hasol Erktin (Mimar, MDS), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER YKB) Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER YKÜ), Haluk Sur (Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı ), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşet Birlik (İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı), Nuh Acar (Ankara Ticaret Odası YKÜ), Önder Kaya (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Yakup Köç (İstanbul Ticaret Odası YKÜ), Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı) oldu.