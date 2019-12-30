Elektrikte abonelerin ÅŸirketlerle Ã¶zel sÃ¶zleÅŸme olanak saÄŸlayan serbest tÃ¼ketici limiti, 26 AralÄ±kâ€™ta yapÄ±lan EPDK toplantÄ±sÄ±nda 2020 yÄ±lÄ± iÃ§in 1400 kilowatsaate (kWh) dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Yeni belirlenen serbest tÃ¼ketici limitine gÃ¶re, 2019 yÄ±lÄ±nda veya 2020 yÄ±lÄ± iÃ§inde 1400 kWhâ€™Ä± aÅŸan miktarda elektrik tÃ¼ketilen veya meskenler iÃ§in aylÄ±k elektrik faturasÄ± bedeli yaklaÅŸÄ±k 83 TL ve Ã¼zerinde olan tÃ¼keticiler, serbest tÃ¼keticiliÄŸe geÃ§ebilecek.

Serbest tÃ¼ketici limitinin bin 600 kWhâ€™den bin 400 kWhâ€™ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ile birlikte ilave olarak yaklaÅŸÄ±k 2.6 milyon tÃ¼ketici daha serbest tÃ¼ketici olma hakkÄ±na kavuÅŸtu.

TedarikÃ§i seÃ§iliyor

BÃ¶ylece, serbest tÃ¼keticilik kapsamÄ±na giren tÃ¼ketici sayÄ±sÄ± 21.5 milyona ulaÅŸtÄ±. Serbest tÃ¼ketici, tedarikÃ§isini serbestÃ§e belirleyebiliyor ve yaptÄ±ÄŸÄ± ikili anlaÅŸma kapsamÄ±nda elektrik enerjisi satÄ±n alabiliyor.

Nelere dikkat edilmeli?

Serbest tÃ¼ketici sÃ¶zleÅŸmesi imzalarken bazÄ± noktalara dikkat etmek gerekiyor. TÃ¼keticilerin Ã¶dedikleri fiyat; enerji bedeli, daÄŸÄ±tÄ±m bedeli ile fon, pay ve vergilerden oluÅŸuyor. Serbest tÃ¼ketim anlaÅŸmasÄ± imzalanÄ±rken Ã¶nerilen indirim oranÄ±nÄ±n; enerji bedeli Ã¼zerinden mi, enerji bedeli ve daÄŸÄ±tÄ±m bedeli Ã¼zerinden mi ya da tÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilmesi gerekiyor.

Ä°ndirim ne kadar kalemlerin geneli Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±rsa, fiyatlara o kadar yansÄ±yor.