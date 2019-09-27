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    HaberlerEkonomiSeyahat sigortası tasarısı hazır
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Seyahat sigortası tasarısı hazır

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği  (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasıyla  sektörde oluşan boşluğun 3-4 yıl içinde kapatılabileceğini söyledi.

    Seyahat sigortası tasarısı hazır

    Bağlıkaya, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana’da,  İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasına ilişkin açıklamada  bulundu.

    Thomas Cook’un, dünyanın en eski firmalarından biri olduğunu ifade  eden Bağlıkaya, firmanın iflasının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada büyük bir  boşluk oluşturacağını söyledi.

    Bağlıkaya, diğer tur operatörlerinin bu boşluğu doldurmak için  ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

    “Diğer firmalar, Thomas Cook’tan doğan bu boşluğu doldurmak için  kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya  çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir. Kapasitenin başka  tur operatörleri tarafından kapatılması için elinden gelen çabayı bütün  arkadaşlar göstereceklerdir.”

    Toplu dava önerisi

    Bağlıkaya, otelciler ve hizmet sağlayıcıların, İngiltere’ye dava  açarak alacaklarını topluca tahsil etmesinin doğru olduğunu düşündüklerini dile  getirdi.

    İflasla ilgili tüketicilere yansıyan bir sıkıntı olmadığının altını  çizen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

    “Tüketiciler açısından bir sıkıntı yok. Medeni ülkelerde sigorta  sistemleri var. Gördüğünüz gibi yolcularını alıyorlar, götürüyorlar. Bizim,  Kültür ve Turizm Bakanlığımızla hazırladığımız yasa tasarısında da aynısı var.  Biz Türk vatandaşlarının da bu haklardan yararlanması için bu tür yasaların  Türkiye’de de Avrupa Birliği’ne uygun şekilde çıkartılmasını bekliyoruz. Yasamız  hazır bekliyoruz. Bizde de bu tür istenmeyen olaylar yaşandığında tüketiciler  artık güvence altında olmalı. Böyle bir düzene geçiyor olmamız lazım.”

    Seyahat sigortası tasarısı hazır

    Yönetim de sorumlu

    Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının alması gereken bazı tedbirler  olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “En önemli tedbir şu, yurt dışında tur operatörlüğü yapan firmaların  Türkiye’de sorumlu bir firma olmadan iş yapamamaları lazım. 100 milyonlarca  dolarlık ve avroluk alacaklar var, karşıda firma yok. Nerede firma? İngiltere’de,  dünyanın bir yerinde kurulmuş. Böyle olmaz. Sektör zaten 2016-2017’de zor  dönemden geçti. Tedbirlerimizi almamız, gerekli yasal düzenlemeleri buna göre  yapmamız lazım. Türkiye’de bu tür firmaları temsil edenlerin aynı zamanda sorumlu  da olması lazım. Otel kontratlarına, tedarikçi kontratlarına kesinlikle Türk  muhatapların da imza atıyor olması lazım.”

    Boşluğu dolduralım

    Thomas Cook gibi büyük bir firmanın boşluğunu doldurmak için çok  sayıda tur operatörünün harekete geçeceğini vurgulayan Bağlıkaya, şunları  kaydetti:

    “Turizm çok global bir iş, yani Thomas Cook’un boşluğunu Türk veya  yabancı tur operatörleri doldurur. Global mi veya Türk mü olduğu fark etmez.  Artık dünyanın önemli firmaları zaten, içinde birkaç tane Türk olmasına rağmen  ağırlıklı olarak yabancı. Önemli olan Türkiye’ye turistin gelmesi. Kimin  getirdiği ikinci önemli nokta. Türk tur operatörleri getirirse daha iyi tabii ki  ne kadar güzel olur ama yabancılar getirirse, ‘onlar getirmesin’ diye bir  düzenleme yapamazsın. Serbest ticaret... Yabancılar da getirse başımızın üstüne,  mümkün olan en kısa sürede bu boşluğun dolması önemli.”

     

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