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    06.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sigorta verilerine dijital altyapı

    Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Turkcell’in altyapısı üzerinden hizmetlerine daha hızlı ve daha güvenle erişilmesini sağlayacak.

    Sigorta verilerine dijital altyapı

    Bu sayede SBM sistemleri ile sigortacılık sektörünün gerçekleştirdiği tüm işlemler Turkcell dijital altyapısı üzerinden yapılacak. Trafikten yangına, sağlıktan hayat sigortacılığına kadar tüm veriler, Turkcell’in sağladığı dijital altyapılar ile SBM sistemlerinde güvenle saklanarak hizmete sunulacak. SBM, dijital altyapının yanı sıra veri merkezi hizmeti ve güvenliği konusunda da Turkcell ile çalışmaya devam edecek.

    SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, merkez olarak Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri için veri depolayan bir merkezden çok daha fazlasını ifade ettiklerini belirterek, “Tüm hizmetlerimizi Turkcell’in bize sunmakta olduğu veri merkezi, veri güvenliği, MPLS bulut gibi dijital hizmetler üzerinden gerçekleştirerek faaliyetlerimizde güvenliğimizi, güvenilirliğimizi, yüksek performansımızı ve iş sürekliliğimizi güvence altına alıyoruz” dedi.

    En büyük güç oldu

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, verinin en büyük güç olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve her fırsatta Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti. Erkan, “Veri merkezlerimizi sadece özel sektörün değil kamu kurumlarının da hizmetine sunuyoruz. Hatta bu amaçla kısa bir süre önce Türkiye’nin en büyük veri merkezinin açılışını Ankara’da gerçekleştirdik. Bu anlamda SBM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini son derece önemli buluyoruz” diye konuştu.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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