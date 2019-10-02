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    HaberlerEkonomiSigortacılar dijitalleşiyor
    02.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sigortacılar dijitalleşiyor

    Sigorta fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, bünyesinde yer aldığı global sigortacılık şirketi Admiral Group yöneticileriyle, Türkiye sigortacılık sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

    Sigortacılar dijitalleşiyor

    Sektörün dijital dönüşümünün ele alındığı toplantıda Admiral Group Fiyat Karşılaştırma Operasyonları CEO’su Elena Betes Novoa, Türkiye’nin genç nüfusunun büyük bir potansiyel olduğunu ifade ederek, “İnovasyon açısından büyük bir değişim içindesiniz” dedi.

    İnternette alışveriş hızlandı

    2018’de, Avrupa Birliği’nde evlerin yüzde 89’unda internet bağlantısı bulunduğunu aktaran Novoa, AB’deki bireylerin yüzde 76’sının her gün internete bağlandıklarını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 63 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin online alışverişi de artırdığını kaydeden Novoa, 2018’de AB’deki bireylerin yüzde 60’ının alışveriş yapmak üzere internete eriştiğini açıkladı.

    Tamoniki.com CEO’su Elif Aksoy Yenidünya, Türkiye’deki hedeflerinin farklı ürünlerle önplana çıkmak olduğunu söyledi.

    Yenidünya, Ocak 2019’da faaliyetlerine başlayan Tamoniki.com’un günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 2019’un son çeyreği itibariyle aylık tekil kullanıcı sayısının 100 bine ulaştığını belirtti. Yenidünya, 2019 sonunda ziyaretçi sayısının aylık tekil 200 bine erişeceğini kaydederken, 2020 yılı sonunda ise bu rakamın 640 bin olarak hedeflendiğini söyledi.

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