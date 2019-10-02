Sigortacılar dijitalleşiyor

Sektörün dijital dönüşümünün ele alındığı toplantıda Admiral Group Fiyat Karşılaştırma Operasyonları CEO’su Elena Betes Novoa, Türkiye’nin genç nüfusunun büyük bir potansiyel olduğunu ifade ederek, “İnovasyon açısından büyük bir değişim içindesiniz” dedi.



İnternette alışveriş hızlandı



2018’de, Avrupa Birliği’nde evlerin yüzde 89’unda internet bağlantısı bulunduğunu aktaran Novoa, AB’deki bireylerin yüzde 76’sının her gün internete bağlandıklarını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 63 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin online alışverişi de artırdığını kaydeden Novoa, 2018’de AB’deki bireylerin yüzde 60’ının alışveriş yapmak üzere internete eriştiğini açıkladı.



Tamoniki.com CEO’su Elif Aksoy Yenidünya, Türkiye’deki hedeflerinin farklı ürünlerle önplana çıkmak olduğunu söyledi.



Yenidünya, Ocak 2019’da faaliyetlerine başlayan Tamoniki.com’un günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 2019’un son çeyreği itibariyle aylık tekil kullanıcı sayısının 100 bine ulaştığını belirtti. Yenidünya, 2019 sonunda ziyaretçi sayısının aylık tekil 200 bine erişeceğini kaydederken, 2020 yılı sonunda ise bu rakamın 640 bin olarak hedeflendiğini söyledi.