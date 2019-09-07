Şimdi oyun zamanı

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar 8 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. Fuara gelecek olan katılımcılar, e-spor turnuvalarını izlemenin yanı sıra drone şampiyonasını da takip edilebilecek.

Drone ve robot yarışlarının düzenlendiği fuarda, robotlar topu potaya atmak gibi verilen görevleri yerine getiriyor. Fuarda, lise öğrencilerinin geliştirdiği robotlar da bulunuyor. Oyun ve eğlencenin yanı sıra fuarda kurulan stantlarda gençler kendi ürettikleri ürünleri satışa sunuyor.

Melek yatırımcılar gelecek

Rönesans Fuarcılık tarafından bu yıl 14’üncü kez düzenlenen fuara yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katıldı. Milliyet’e konuşan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, dünyada oyun pazarının büyük bölümünü Uzakdoğu, Avrupa ve ABD firmalarının oluşturduğunu söyledi. Dijital oyun sektörünün her yıl gelişme kaydettiğini söyleyen Göksel, Türk oyun geliştiriciler ile melek yatırımcıları buluşturduklarını açıkladı. Göksel, fuarda oyuncuların hayranlarıyla buluştuğunu da söyledi.

GameX 2019’a katılmak isteyenler, hafta içi günlük 20 TL’ye, hafta sonu günlük 25 TL’ye, kombine olarak 4 gün için 70 TL’ye veya VIP kombine olarak 150 TL’ye satışa sunulan biletlerini www.biletino.com ve kapı gişesinden temin edebilecek.

Super Mario ile nostaljik yolculuk

Fuarda pek çok yeni oyun olsa da nostalji sevenlerin eski oyunlara ilgisi yüksekti. Tüplü ekranlarda atari oynayan oyun severlerin favorisi Super Mario oldu.

Robotlar yarıştı

Fuarda robot yarışları da düzenlendi. Zamana karşı yarışan yarışmacılar verilen görevleri robotlara yaptırmaya çalıştı. Görevler arasında robotlara top verip, potaya attırmak da vardı.

Cosplay geçidi

Dijital oyun karakterlerini birebir canlandıran cosplay etkinliklerine ilgi gösteren katılımcılar, oyun kahramanlarının kostümlerini taşıyan cosplaylerle fotoğraf da çektirdi. Fuarda kulaklık, klavye gibi oyun aksesuarları üreten firmalar da ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu.

Uç ‘drone’ uç!

2019 GameX fuarı, dünya şampiyonu drone yarış takımı, XBlades Racing ve Türkiye’deki drone sporlarının öncüsü Tech Drone League’a ev sahipliği yaptı. Büyük final ise 7-8 Eylül’de Antalya’da yapılacak. Hem takım hem eğitim kurumu olan Tech Drone League’in yarışlarda 32 drone pilotu yer alıyor.