Sınır ötesine e-ticaret

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dernek üyelerinin hem yurtdışındaki mağaza sayısını artıracağını hem de sınır ötesi e-ticarette payını büyüteceğini söyledi. BMD Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Öncel e-ticaret platformları üzerinden Türk markalarının Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeye yüksek katma değerli ürün ihraç ettiğini, sınır ötesi e-ticarette giyim, ayakkabı, züccaciye ve kozmetik ürünlerinin büyük payı bulunduğunu vurguladı.

Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısının 230’a kadar çıktığını anlatan Öncel, “BMD çatısı altındaki markalarımızın bu kategorilerde çok önemli faaliyetleri bulunuyor. Hızla büyüyen bu pazardaki mevcut harcama eğilimleri markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor” dedi.

Yüzde 42 büyüdü

Sinan Öncel, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 2018’de e-ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL’ye ulaştığını hatırlattı. Son 5 yılda ise Türkiye’de e-ticaret hacminin her yıl ortalama yüzde 33 büyüdüğünü aktaran Öncel, şunları kaydetti:

“Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı yüzde 5,3 düzeyinde bulunuyor. Orana bakıldığında halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Buna rağmen son iki yılda perakende kurye şirketlerinin büyümesine ve zincir hiper marketlerle e-ticaret platformlarının iş birliklerine şahit oluyoruz. Müşteri internetten alışverişin rahatlığına alıştı, her şey ayağına gelsin istiyor.”

Öncel yeniden seçildi

Türkiye’nin önde gelen 387 markasını çatısı altında bulunduran BMD’nin Başkanı yeniden Sinan Öncel oldu. BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Öncel, katılan üyelerin tamamının oyunu aldı. BMD Olağanüstü Genel Kurulu’nda belirlenen yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyeleri şöyle:

“Başkan Sinan Öncel, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeynova, Başkan Yardımcısı İsmail Kutlu, Başkan Yardımcısı Serdar Sunay, Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy, Alihan Hotiç, Fatih Akbacakoğlu, Hilal Suerdem, Jaklin Güner, Mete Sönmez, Mete Yurddaş, Murat Zaim, Mustafa Kamar, Nejdet Ayaydın, Osman Arar, Oya Sener, Ömer Taviloğlu, Seyid Nebati, Volkan Atik, Zeynep Doğan, Fatih Karaca, Nüket Filiba, Tolga Tatari, Yiğit Akgün, Zeynep Selgur. Denetim Kurulu üyeleri, Eren Çamurdan, Mete Metehan, Nuri Öztaşkın, Arda Nal, Haluk Özkarakaşlı, Hasan Erendemir. Etik Kurul üyeleri, Abdullah Kiğılı, Turgut Toplusoy, Saruhan Tan, Süleyman Orakçıoğlu, Yılmaz Yılmaz.”

Trilyon dolara doğru

Sinan Öncel, e-ticaretin sadece yerel ölçekte değil, küresel pazarlarda da BMD üyesi markalar için çok büyük fırsatlar barındırdığını kaydetti. BMD üyesi markaların Temmuz 2019 itibarıyla yurt dışında toplam 4 bin 396 mağazası bulunduğunu hatırlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışında bir yandan mağaza sayımızı arttırırken diğer taraftan sınır ötesi e-ticaretteki payımızı da büyüteceğiz. Dünyada 2016’da 401 milyar dolar olan, 2020’de ise 994 milyar dolara ulaşacağı öngörülen sınır ötesi e-ticarette giyim, ayakkabı, züccaciye ve kozmetik ürünlerinin büyük payı bulunuyor. e-ticaret platformları üzerinden Türk markaları Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeye yüksek katma değerli ürün ihraç ediyor.”