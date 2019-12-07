Sivil havacılıkta ilk 10’a adım attık

53 havalimanı ile dünya havacılığında önemli bir merkez olan Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık örgütü olarak kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 193 üyesinden biri. TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkan Yardımcısı Can Erel, örgütün 75’inci kuruluş yılında Türk sivil havacılığını geldiği yeri Milliyet için değerlendirdi.



Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen 2018 yılında havayolu ulaşımının küresel ekonomiye katkısının arttığını söyleyen Erel, “Türkiye, 2003 yılından beri uyguladığı liberal havacılık politikaları ile hava ulaşımında en hızlı gelişen ülkelerden biri. Ülkemiz coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında stratejik bir konumda. Gelişmiş pazarlar ile gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde. Ülkemiz hava ulaşımı, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan yavaşlamaya rağmen 2017 ve 2018 yıllarında tekrar yükselişe geçti. 2018 yılında toplam gelen-giden yolcu trafiği, 2017’ye göre yüzde 9 artış ile 211 milyon yolcuya yükseldi” dedi.



205 bin kişi çalışıyor



Türkiye’nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 2017 verilerine göre uluslararası ücretli-tarifeli yolcu-km sıralamasında ilk onda, yolcu-yük-posta sıralamasında ise 12’inci sırada olduğunu belirten Erel, “Türkiye, uluslararası uçuşlar sıralamasında tarifeli ton-km’de sekinci, yolcu-km’de dokuncu sıradayız. Havayollarımızın toplam uçuş noktası da arttı. Beş havayolu şirketimiz 2018 yılında, iç hatlarda yedi merkezden 56 noktaya, dış hatlarda 124 ülkedeki 318 noktaya uçuyordu. Havacılık sektöründe 205 bin personel çalışıyor ve yaklaşık 30 milyar dolarlık ciro yapılıyor. Havayolu taşımacılık hizmet ihracatında ise 2017 yılında ABD ve BAE’nin arkasından üçüncü sıradaydık. İstanbul, bugün en büyük küresel transit merkezlerinden biri oldu. İstanbul’da 2018’de gelen-giden yolcu sayısı ilk kez 100 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı da eklenince hava ulaşımında dünyada ilk on içinde olma potansiyelimiz pekişiyor” diye konuştu.